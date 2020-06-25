Англия

Бразилец приблизил Ливерпуль к чемпионству.

В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги Челси в родных стенах принимает Манчестер Сити.

На 77-й минуте встречи, при счете 1:1, полузащитник "горожан" Фернандиньо сыграл рукой в своей штрафной, заработав пенальти и получив при этом красную карточку.

Виллиан точно реализовал удар, вывел "синих" вперед. К слову, если Сити не добудет три очка, то чемпионом Англии досрочно станет Ливерпуль.

К слову, украинский защитник "горожан" Александр Зинченко появился на поле на 59-й минуте встречи.