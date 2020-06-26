Англия

Мерсисайдцы в последний раз становились триумфаторами высшего дивизиона Англии в сезоне-1989/90, но именно Премьер-лига покорилась Ливерпулю впервые.

Ливерпуль стал победителем английской Премьер-лиги в сезоне-2019/20 за семь туров до окончания чемпионата.

Манчестер Сити не смог избежать поражения от Челси в рамках 31-го тура (2:1), лишив себя математических шансов догнать подопечных Юргена Клоппа в турнирной таблице.

Таким образом, Ливерпуль впервые в своей истории выиграл золотые медали АПЛ. До этого мерсисайдцам 18 раз покорялся высший дивизион Англии, который существовал до 1992 года.

В нынешней кампании "красные" набрали 86 очков в 31 поединке, при этом проиграв лишь один раз и добыв 28 побед.