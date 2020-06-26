Англия

Немец прокомментировал завоевание чемпионского титула с командой.

Главный тренер Юрген Клопп поделился своими эмоциями после завоевания Ливерпулем чемпионского титула в АПЛ.

Победа Челси над Ман Сити (2:1) позволила мерсисайдцам гарантировать первое место по итогам сезона.

"Невероятно, я такого не мог ожидать. Учитывая сколько Кенни Далглиш нас поддерживал, это для него. Он ждал этого 30 лет. И для Стивена Джеррарда. Парни вами восхищаются, благодаря такой истории их легко мотивировать.

Это невероятное достижение для моих игроков и большая радость для меня как тренера. Мне пришлось ждать не 30 лет, я работаю здесь четыре с половиной года, но какое это достижение, особенно после трех месяцев перерыва.

Знаю, что болельщикам тяжело сейчас оставаться дома, но мы отпразднуем тогда, когда это будет возможно", – приводит слова Клоппа BBC.

Ранее сообщалось, что появилось видео с реакцией игроков Ливерпуля на чемпионство.