Англия

Футболисты "красных" всей командой отпраздновали победу в АПЛ.

Ливерпуль досрочно стал чемпионом Англии сезона-2019/20, поскольку Манчестер Сити не смог избежать поражения от Челси (2:1), лишив себя каких-либо шансов догнать "красных" в турнирной таблице.

Интересно, что футболисты Ливерпуля решили собраться всей командой, чтобы вместе посмотреть данный поединок. Реакция после финального свистка, который символизировал чемпионство "красных", была действительно "взрывной". Все-таки, Ливерпуль ждал этого момента целых 30 лет!

Отметим, что Ливерпуль до этого момента никогда не выигрывал английскую Премьер-лигу в своей истории. Мерсисайдцы 18 раз становились победителями высшего дивизиона Англии, который существовал до 1992 года.