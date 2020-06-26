Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.
Саутгемптон — Арсенал, Getty Images
26 июня 2020, 08:09
Арсенал одержал выездную победу над Саутгемптоном со счетом 2:0 в матче 31-го тура АПЛ. Голами в составе "канониров" отличились Эдди Нкетиа и Джо Уиллок.
Саутгемптон — Арсенал 0:2
Голы: Нкетиа, 20, Уиллок, 87.
Саутгемптон: Маккарти — Валери (Уокер-Питерс, 46), Стивенс, Беднарек, Бертранд — Редмонд, Уорд-Прауз, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Армстронг — Ингз, Обафеми (Лонг, 46).
Арсенал: Мартинес — Бельерин, Ходинг, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70) — Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Джака, Сака — Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг.
Предупреждения: Мустафи, Сака.
Удаление: Стивенс, 85 (фол последней надежды).