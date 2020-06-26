Англия

Египтянин поблагодарил поклонников команды.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах выразил слова благодарности фанатам команды, отметив их роль в добытом чемпионстве.

"Это так здорово. Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые следят за нами со всех уголков мира".

"Вы сделали этот успех возможным для нас, и я надеюсь, что мы сможем продолжать приносить вам радость, которую вы заслуживаете", — написал Салах в своем Twitter.

Ранее свое мнение о победе в английской Премьер-лиге высказал капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон.