Англия

Капитан "красных" поделился эмоциями после победы в АПЛ.

Полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировал завоевание чемпионского титула в АПЛ.

"Это прекрасно. Очень рад за ребят. Прекрасное чувство, меня немного переполняют эмоции. Очень горжусь нашим достижением.

Мы не забудем этот момент. У нас было много эмоций, когда мы смотрели матч и все вместе ждали финального свистка. Я еще не до конца осознал все. Концентрируешься на каждом матче, а когда этот момент наступает, то сложно описать словами.

Выиграть этот титул было бы невозможно без нашего тренера. С его первого дня в клубе я почувствовал, что он все изменил, и мы все последовали за ним. Это особенный момент. Надеюсь, мы останемся голодными к трофеям и продолжим бороться за следующие победы", – рассказал Хендерсон в интервью BBC.

Ранее сообщалось, что появилось видео с реакцией игроков Ливерпуля на чемпионство.