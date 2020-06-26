Англия

Японец имеет отличные достижения в 25 лет.

Крайний полузащитник Ливерпуля Такуми Минамино, который присоединился к команде лишь в январе, также получит свою медаль обладателя АПЛ.

Отметим, что для 25-летнего японского футболиста победа в первенстве стала шестой кряду. До этого вингер пять раз подряд побеждал в составе Зальцбурга в чемпионате Австрии.

В Зальцбург же он перебрался в 2015 году из Сересо Осака. Также на счету Минамино четыре победы в Кубке Австрии.

Ранее свое мнение о добытом чемпионстве высказал нападающий команды Мохаммед Салах, заявив о важности болельщиков.