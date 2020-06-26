Японец имеет отличные достижения в 25 лет.
Такуми Минамино, getty images
26 июня 2020, 15:37
Крайний полузащитник Ливерпуля Такуми Минамино, который присоединился к команде лишь в январе, также получит свою медаль обладателя АПЛ.
Отметим, что для 25-летнего японского футболиста победа в первенстве стала шестой кряду. До этого вингер пять раз подряд побеждал в составе Зальцбурга в чемпионате Австрии.
В Зальцбург же он перебрался в 2015 году из Сересо Осака. Также на счету Минамино четыре победы в Кубке Австрии.
Ранее свое мнение о добытом чемпионстве высказал нападающий команды Мохаммед Салах, заявив о важности болельщиков.