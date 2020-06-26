Англия

Полузащитник Челси — о том, продолжит ли выступать за нынешнюю команду.

В конце сезона у Виллиана завершается контракт с Челси. На данный момент бразилец еще не принял решения о своем будущем.

"Я не знаю, уйду ли я по окончании сезона или останусь".

"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы показывать хорошую игру и помочь Челси завершить сезон в ТОП-4", — приводит слова Виллиана официальный сайт Челси.

Напомним, что 31-летний футболист выступает за "синих" с 2013 года, с того момента, как перешел из Анжи.