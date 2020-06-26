Португальский хавбек может продолжить карьеру в Премьер-лиге.
Данилу Перейра, Getty Images
26 июня 2020, 21:40
Главный тренер Арсенала Микель Артета хочет "добавить мышц" в полузащиту команды, и идеальным кандидатом для этого является Данилу Перейра из Порту, сообщает ESPN.
Клаусула Данилу составляет 60 млн евро, но Порту будет готов отпустить игрока за треть этой суммы. Клубу нужно привести в порядок бюджет, существенно пострадавший от коронавируса.
Арсенал сделает предложение по 28-летнему игроку в конце сезона, когда будет известно, квалифицировалась ли команда в еврокубки.
Еще одним кандидатом на переход в Арсенал является Томас Партей из Атлетико, однако это гораздо более дорогой вариант.
Сейчас Данилу сконцентрирован на борьбе за чемпионство в Португалии. "Драконы" после 28 туров опережают на три очка Бенфику.