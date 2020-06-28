Англия

Защитник поведал о важности трофея.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр высказал свое мнение о четвертьфинальном поединке Кубка Англии, в котором его команда обыграла Норвич (2:1).

"Что будет значить для нас победа в Кубке? Все. Я пришел в этот клуб, чтобы выиграть трофеи, это отличный турнир, и, надеюсь, мы сыграем намного лучше в полуфинале, чем в игре против Норвича", — сказал Магуайр BBC.

Ранее английский футболист рассказал о величии команды, цвета которой он защищает с прошлого летнего межсезонья.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор поединка между Норвичем и Манчестер Юнайтед.