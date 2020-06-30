Англия

Football.ua анонсирует матч 32-го тура английской Премьер-лиги между Брайтоном и Манчестер Юнайтед.

Коллектив Грэма Поттера на своем поле примет подопечных Оле-Гуннара Солскьяера.

Брайтон — Манчестер Юнайтед

30 июня, 22:15, стадион Фалмер, Брайтон. Арбитр встречи — Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

На фоне других команд, что борются за сохранение прописки в АПЛ, Брайтон выглядит главным фаворитом. "Чайки" опережают ближайших преследователей на шесть очков, что дает право чувствовать себя более-менее комфортно. Если посмотреть на предыдущие игры подопечных Грэма Поттера, то и вовсе есть оптимизм: победа над Арсеналом и ничья с Лестером – солидные результаты, в какой бы форме не были соперники.

Что касается Манчестер Юнайтед, то клуб пробился в полуфинал Кубка Англии, обыграв Норвич. Правда, на это ушло много сил и пришлось играть 120 минут. Также "красные дьяволы" показали не самую убедительную игру в своем исполнении.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера продолжают преследовать Челси и им необходимо набирать свои очки, тем более, что на пятую строчку уже выбился Вулверхэмптон, сыграв на один матч больше.

Напомним, что матч первого круга завершился уверенной победой Манчестер Юнайтед (3:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Искьердо — Джонс, Туанзебе

Под вопросом: Альзате, Уэбстер — ...

Интересные факты:

В пяти из последних семи игр Манчестер Юнайтед играет на ноль в рамках АПЛ.

В последних семи встречах "красные дьяволы" не проигрывают в Премьер-лиге.

Брайтон не сумел победить в 10 из последних 11 встреч в чемпионате Англии.

"Красные дьяволы" забивают как минимум два гола в последних трех играх против "чаек" во всех турнирах.