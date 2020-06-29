Англия

"Красные" намерены усилить центр обороны в связи с возможным уходом Деяна Ловрена.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали в ближайшее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу, где в его услугах заинтересован Ливерпуль. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

По информации источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис по-прежнему не намерен расставаться с 29-летним сенегальцем менее чем за 100 миллионов евро, однако пандемия коронавируса может серьезно повлиять на финансовые запросы предпринимателя.

Утверждается, что Ливерпуль хотел бы усилить центральную обороны путем подписания Кулибали, который рассматривается на Энфилде в качестве идеального кандидата в пару к Вирджилу ван Дейку.

В ближайшие дни "красные" планируют начать работу на трансферном рынке. Если им все-таки удастся договориться по Кулибали, то Жоэль Матип станет первым сменщиком, а Деян Ловрен, как и планировалось, покинет клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах Калиду Кулибали также заинтересован Манчестер Сити. Напомним, что контракт сенегальского центрбека с Наполи рассчитан до 30 июня 2023 года.