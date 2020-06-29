Англия

Компания Umbro изготовила новую экипировку для "молотобойцев".

Вест Хэм представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новая экипировка "молотобойцев" от компании Umbro приурочена к 125-летию со дня основания клуба и выполнена в традиционных бордовом и голубом цветах.

На данный момент Вест Хэм занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея столько же очков, как и находящиеся в зоне вылета Борнмут и Астон Вилла.