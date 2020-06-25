Англия

"Молотобойцы" определились с теми, с кем расстанутся уже на следующей неделе.

Вест Хэм на официальном сайте клуба опубликовал список игроков, которые покинут команду 30-го июня.

В их число вошли Пабло Сабалета, отыгравший за "молотобойцев" в общей сложности 80 поединков.

Карлос Санчес, в свою очередь, провел лишь 18 поединков за два сезона из-за серьезной травмы колена. Также команду покинет Джереми Нгакия, который пять раз выходил на поле в футболке Вест Хэма.

Напомним, что ранее "молотобойцы" продлили арендное соглашение Томаша Соучека.