Англия

Менеджер рассказал о состоянии своего форварда.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение об игре нападающего команды Маркуса Рашфорда.

"Конечно, Маркус некоторое время отсутствовал, но я думаю, что он выглядел хорошо, он пришел в себя и остро выглядел против Норвича".

"Против Шеффилд Юнайтед он упустил один или два шанса, но голы, которые он помог создать, — это то, на чем мы концентрируемся, и он на пути к своему лучшему сезону. Я с нетерпением жду, когда он получит больше минут, и он определенно начнет больше забивать", — сказал Солскьяер MUTV.

Ранее норвежец также высказался о нынешней форме форварда команды Одиона Игало.