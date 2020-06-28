Англия

Норвежец прокомментировал успех команды в Кубке Англии.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился своим мнением о победе над Норвичем (2:1) в четвертьфинале Кубка Англии и отметил игру нападающего Одиона Игало.

"Для нас была очень важна эта победа, мы много трудились. Одион знает, как мы его ценим на поле и в раздевалке. Он – бомбардир и хищник. Он сильный, на него можно сбрасывать мяч. Он открылся на секунду, и Погба его нашел.

Он нацелен на мяч. Другим глазом он следит за кипером и защитником, которые пытаются его остановить", – приводит слова Солскьяера официальный сайт клуба.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Норвич – Манчестер Юнайтед.