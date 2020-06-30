"Бордовые" одержали победу со счетом 1:0.
Кристал Пэлас – Бернли, Getty Images
30 июня 2020, 00:03
В поединке 32-го тура АПЛ Бернли минимально обыграл на выезде Кристал Пэлас. Единственный гол на 62-й минуте матча забил защитник Бен Ми.
Кристал Пэлас – Бернли 0:1
Гол: Ми, 62.
Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Дэнн, Кэйхилл, ван Анхолт – Таунсенд (Майер, 77), Куяте (Маккарти, 46), Миливоевич, Макартур, Заа – Айю.
Бернли: Поуп – Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор – Браунхилл, Вествуд, Корк (Лонг, 70), Питерс – Макнил, Выдра.
Предупреждения: Тарковски, Маккарти.