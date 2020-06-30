Англия

Норвежец поведал о кадровой политике клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что клуб готов выйти на трансферный рынок, если не будет прогресса от игроков команды.

"Игрокам нужно соревноваться за места в Манчестер Юнайтед. Если вы думаете, что у вас есть божественное право играть в каждую игру и у вас все получается так хорошо, что мы не собираемся искать игроков, которые заменят вас, то вы не в том месте".

"Мы всегда должны смотреть на прогресс, и если игроки не улучшаются, нам, возможно, придется искать кого-то еще, чтобы стать лучше, потому что мы должны быть лучше. Мы слишком далеко от того, где мы должны быть и хотим быть", — приводит слова Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист высказал свое мнение об игре форварда команды Маркуса Рашфорда.