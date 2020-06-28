Полузащитник Зальцбурга может перебраться в чемпионат Англии.
Доминик Собослаи, фото getty images
28 июня 2020, 18:28
Арсенал заинтересован в подписании полузащитника сборной Венгрии Доминика Собослаи, сообщает Football.london.
Источник утверждает, что лондонцы хотят приобрести игрока еще с лета 2019-го года.
На счету Доминика 14 голов и 19 ассистов в 57 матчах за РБ Зальцбург во всех турнирах. Также он провел восемь поединков за национальную сборную Венгрии.
Напомним, что на Собослаи также претендуют Милан и Наполи.