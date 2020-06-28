Англия

Полузащитник Зальцбурга может перебраться в чемпионат Англии.

Арсенал заинтересован в подписании полузащитника сборной Венгрии Доминика Собослаи, сообщает Football.london.

Источник утверждает, что лондонцы хотят приобрести игрока еще с лета 2019-го года.

На счету Доминика 14 голов и 19 ассистов в 57 матчах за РБ Зальцбург во всех турнирах. Также он провел восемь поединков за национальную сборную Венгрии.

Напомним, что на Собослаи также претендуют Милан и Наполи.