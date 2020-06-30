Англия

Дэнни Мерфи считает чемпионский коридор абсолютно бессмысленной традицией, которая никому не нужна.

Ливерпуль уже обеспечил себе звание победителя Премьер-лиги сезона-2019/20. Поэтому на следующей игре футболистам "красным" устроят чемпионский коридор – игроки Ман Сити выстроятся и будут аплодировать, когда Ливерпуль будет выходить на поле. Дэнни Мерфи не считает это правильным.

"Это знак уважения, "правильная вещь", послание, которое ты пытаешься передать футбольному миру, когда кто-то выигрывает – что ты проявляешь уважение", — заявил Дэнни Мерфи TalkSport.

"Тот факт, что Сити сделает это в четверг, станет проявлением скромности, как бы будет говорить Ливерпулю "хорошо сработано", это будет оценкой их уровня".

"Я думаю, это полная чушь! Не знаю, когда это началось и почему, но мне было бы некомфортно это делать. Я бы сделал, потому что должен, однако делал бы это без особого желания, потому что это не искренне".

"Когда я был игроком Ливерпуля и Манчестер Юнайтед выигрывал чемпионат, мы знали, что они лучше нас. Мы уважали это и старались изо всех сил, чтобы быть как они. Так Манчестер Юнайтед знал, что мы их уважаем".

"Болельщики тоже не хотят, чтобы вы делали чемпионский коридор, игроки не хотят, это все напоказ и ничего не значит".

Среди тех, кто будет делать чемпионский коридор, наверняка окажется и лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. Это особенно раздражает Мерфи.

"Кевин Де Брюйне – пожалуй, лучший полузащитник в мире, и он будет аплодировать и делать чемпионский коридор для игроков, которые даже бутсы ему шнуровать не годятся!", — добавил Дэнни.

"И кстати, если бы я был чемпионом и шел через этот коридор, мне было бы неловко. Я бы ощущал дискомфорт. Я понимаю, что футбольные власти создали эту традицию, потому что она передает правильный посыл зрителям. Но я не вижу в этом смысла".

Дэнни Мерфи выступал за Ливерпуль с 1997 по 2004 год. На его счету 246 матчей и 44 гола во всех турнирах за "красных".