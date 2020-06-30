Камерунец не поможет мерсисайдцам в оставшихся матчах.
Жоэль Матип, Getty Images
30 июня 2020, 15:39
Защитник Ливерпуля Жоэль Матип пропустит оставшиеся матчи этого сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.
Камерунский центрбек получил повреждение ноги в матче с Эвертоном (0:0) после возобновления сезона в АПЛ. Травма не позволит 28-летнему игроку принять участие в оставшихся семи матчах команды.
"В этом сезоне я не вернусь на поле, но в следующем сезоне, надеюсь, смогу вернуться рано и помочь команде", – прокомментировал травму Матип.
В этом сезоне защитник провел 13 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль проявляет интерес к защитнику Брайтона Бену Уайту.