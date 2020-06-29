Англия

"Красные" хотят приобрести игрока Брайтона.

Защитник Брайтона Бен Уайт попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает Football Insider.

Мерсисайдцы планируют укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить молодого центрбека. Стоимость англичанина оценивается в сумму около 35 млн фунтов.

Действующий контракт Уайта с Брайтоном рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне 22-летний игрок выступает на правах аренды в Лидсе, где провел 42 матча и отличился двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Уайта также заинтересован Ман Сити.