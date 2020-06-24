Хавбек имеет шанс переехать на Туманный Альбион.
Тиаго Алькантара, getty images
24 июня 2020, 10:23
Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара в будущее трансферное окно может перейти в Ливерпуль, сообщает Spox.
По данным источника, переговоры игрока с клубом о продлении контракта, которые завершается в 2021 году, зашли в тупик, и стороны рассматривают вариант с прекращением сотрудничества.
Отмечается, что Ливерпуль может договориться с Баварией о продаже испанского футболиста за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Алькантара перенес операцию после травмы и пропустит несколько недель.