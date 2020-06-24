Англия

Хавбек имеет шанс переехать на Туманный Альбион.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара в будущее трансферное окно может перейти в Ливерпуль, сообщает Spox.

По данным источника, переговоры игрока с клубом о продлении контракта, которые завершается в 2021 году, зашли в тупик, и стороны рассматривают вариант с прекращением сотрудничества.

Отмечается, что Ливерпуль может договориться с Баварией о продаже испанского футболиста за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алькантара перенес операцию после травмы и пропустит несколько недель.