Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать второго тура Английской Премьер-лиги между Брайтоном и Манчестер Юнайтед.

Продвижение в прошлый уик-энд по турнирной сетке Кубка Англии далось Манчестер Юнайтед с достаточно серьезными усилиями — игра против Норвича продлилась 120 минут (2:1). На этом фоне не удивительно, что лишь некоторые игроки "Красных дьяволов" сыграют в очередном матче чемпионата. Речь идет о Бруно Фернандеше и Люке Шоу, для которых, похоже нет проблемы сыграть в трех матчах кряду за одну календарную неделю. При этом, состав на игру против Брайтона от Оле Гуннара Солскьяера является точной копией расстановки на Шеффилд Юнайтед (3:0) шестидневной давности.

Брайтон: Райан — Даффи, Данк, Берн — Лэмпти, Преппер, Стивенс, Биссума, Монтойя — Мак Аллистер — Коннолли.

Запасные: Баттон, Скелотто, Бернардо, Троссард, Гросс, Муй, Марч, Мопе, Мюррей.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.

Запасные: Ромеро, Байи, Уильямс, Мата, Перейра, Фред, Джеймс, Мактоминей, Игало.

Матч Брайтон — Манчестер Юнайтед начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.