Англия

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера одолели коллектив Грэма Поттера.

В рамках 32-го тура АПЛ Брайтон на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" без особых сложностей одолели своего оппонента, набрав уверенные три пункта в актив.

В следующем туре Брайтону предстоит провести гостевой поединок против Норвича, а Манчестер Юнайтед на своем поле будет противостоять Борнмуту.

Обзор матча:

Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Гринвуд, 17, Фернандеш, 29, 50

Брайтон: Райан — Даффи, Данк (Бернардо, 82), Берн — Лэмпти (Троссард, 46), Преппер (Мопе, 46), Стивенс, Биссума, Монтойя — Макаллистер (Муй, 81) — Коннолли (Марч, 87).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 64) — Погба (Мактоминей, 64), Матич — Гринвуд, Фернандеш (Перейра, 63), Рашфорд (Джеймс, 78) — Мартиаль (Игало, 77).

Предупреждение: Шоу.