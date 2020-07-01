Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед — о матче против Брайтона в 32-м туре АПЛ.

Манчестер Юнайтед справился с Брайтоном благодаря дублю от Бруну Фернандеша. Хавбек прокомментировал победу своей команды.

"Мы набрали три очка – это очень важно. Мы продемонстрировали хорошую игру, результат оказался позитивным. Мы сохранили свои ворота "сухими" – это важно. Де Хеа хорошо проявил себя, сделав два-три классных сейва".

"Мы хотели забить с первой минуты игры. Мой первый гол? Мне повезло, а второй – я получил невероятный пас от Гринвуда".

"Лига чемпионов? Мы знаем, что можем бороться и достичь этой цели".

Также Бруну Фернандеш рассказал, что ему все равно, с кем играть в центре поля: с Полем Погба или кем-то другим.

"Не хочу говорить о связке с Погба. Мы довольны, когда играем вместе, но я рад играть с любым. Мы можем хорошо взаимодействовать, но есть и другие партнеры, с которыми можно здорово играть", — сказал португалец в интервью Sky Sports.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Брайтон – Манчестер Юнайтед.