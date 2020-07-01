Англия

Лондонский клуб представил новую экипировку на следующий сезон.

Челси представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Форма от компании Nike выполнена в традиционном для клуба синем цвете. Особенностью этой экипировки станет новый титульный спонсор клуба, которым теперь является телекоммуникационный и интернет провайдер Three UK.



На данный момент Челси занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка после 31 тура.