Англия

Хавбек подписал годичный договор с лондонским клубом.

Полузащитник Марко ван Гинкель продлил соглашение с Челси, сообщает официальный сайт английского клуба.

Нидерландский хавбек поставил подпись под годичным контрактом с "синими", который рассчитан до июня 2021 года.

Ван Гинкель присоединился к Челси в 2013-м году из Витесса, но закрепиться в составе команды не сумел. Ранее 27-летний игрок отдавался в аренду в Милан, Сток Сити и ПСВ.

В 2018 году полузащитник перенес операцию на колене и с тех пор не выходил на поле в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что Виллиан и Педро продлили контракты с Челси до конца сезона.