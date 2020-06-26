Хавбек подписал годичный договор с лондонским клубом.
Марко ван Гинкель, Getty Images
26 июня 2020, 13:06
Полузащитник Марко ван Гинкель продлил соглашение с Челси, сообщает официальный сайт английского клуба.
Нидерландский хавбек поставил подпись под годичным контрактом с "синими", который рассчитан до июня 2021 года.
Ван Гинкель присоединился к Челси в 2013-м году из Витесса, но закрепиться в составе команды не сумел. Ранее 27-летний игрок отдавался в аренду в Милан, Сток Сити и ПСВ.
В 2018 году полузащитник перенес операцию на колене и с тех пор не выходил на поле в официальных матчах.
Ранее сообщалось, что Виллиан и Педро продлили контракты с Челси до конца сезона.