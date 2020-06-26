Англия

"Синие" хотят заполучить австрийского защитника.

Защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Челси, сообщает портал The Athletic.

Лондонский клуб хочет заполучить австрийского игрока в летнее межсезонье и уже обратился к руководству Баварии, чтобы обсудить возможность трансфера.

Действующий контракт защитника с мюнхенцами истекает в 2021 году.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Барселона и Интер.

В текущем сезоне Алаба провел 36 поединков в футболке "красных, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Бавария готова предложить новый контракт Алабе до 2024 года.