"Синие" хотят заполучить австрийского защитника.
Давид Алаба, Getty Images
26 июня 2020, 13:57
Защитник Баварии Давид Алаба попал в сферу интересов Челси, сообщает портал The Athletic.
Лондонский клуб хочет заполучить австрийского игрока в летнее межсезонье и уже обратился к руководству Баварии, чтобы обсудить возможность трансфера.
Действующий контракт защитника с мюнхенцами истекает в 2021 году.
В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы Барселона и Интер.
В текущем сезоне Алаба провел 36 поединков в футболке "красных, отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Бавария готова предложить новый контракт Алабе до 2024 года.