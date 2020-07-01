Англия

Корейский форвард ответил отказом на предложение мерсисайдцев.

Нападающий Зальцбурга Хван Хи Чхан отказался от трансфера в Ливерпуль, сообщает Sky Germany.

Английский клуб хотел подписать корейского форварда в летнее межсезонье и обращался к нему с предложением, однако он ответил отказом. По информации источника, 24-летний игрок хочет присоединиться к Лейпцигу, который рассматривает его как замену Вернеру.

Стоимость нападающего оценивается в сумму около 10 миллионов евро.

Хван Хи Чхан присоединился к Зальцбургу в январе 2016 года из Лиферинга. В этом сезоне форвард провел 38 поединков в футболке "быков", забив 16 голов и совершив 21 ассист.