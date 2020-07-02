Англия

Украинец вышел на поле в концовке игры с "синими" и отметился победным голом в их воротах.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко получил высокую оценку от статистического портала Sofascore за игру против Челси (3:2). Вместе со своим конкурентом за место в основе Джарродом Боуэном Андрей заработал 7,3.

Выше оценки в Вест Хэме только у Майкла Антонио (7,8) и Томаса Соучека (7,6). У Челси в тройку лучших вошли Виллиан (8,5), Нголо Канте и Маркос Алонсо (по 7,4).

Другой статистический портал, Whoscored, поставил Ярмоленко оценку 6,9 – ниже, чем у Фредерикса, Боуэна, Антонио и лучшего игрока матча Томаша Соучека (8,4). В Челси Whoscored тоже посчитал лучшим Виллиана (8,3). Маркос Алонсо получил те же 7,4, что и в Sofascore, а вот ставший третьим среди "синих" Нголо Канте – 7 баллов ровно.

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После 32 туров Вест Хэм идет 16-м, опережая зону вылета на три очка. Следующую игру "молотки" проведут против Уотфорда 6-го июля.