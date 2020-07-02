Англия

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Англии.

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм сошелся в противостоянии с Челси, где добыл победу на последних минутах благодаря голу Андрея Ярмоленко (3:2).

Казалось, что финальный свисток зафиксирует результативную ничью, однако украинский вингер, вышедший на замену под конец второго тайма, убежал в контратаку после паса Антонио и принес "молотобойцам" сенсационные три очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Челси:

Вест Хэм — Челси 3:2

Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 — Виллиан, 41 (пен.), 72

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) — Антонио.



Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) — Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич.