Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Борнмут — Ньюкасл, Getty Images
02 июля 2020, 09:19
В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Борнмут потерпел разгромное поражение от Ньюкасла на своем стадионе.
"Сорокам" удалось четырежды поразить ворота соперника, тогда как Бонмуту оставалось довольствоваться лишь голом престижа в компенсированное ко второму тайму время (1:4).
Смотрите видео голов и обзор матча Борнмут — Ньюкасл:
Борнмут — Ньюкасл 1:4
Голы: Гослинг, 90+3 — Гейл, 5, Лонгстафф, 30, Альмирон, 57, Лазаро, 76
Борнмут: Рамсдейл — Смит, С. Кук (Мефам, 80), Аке, Келли — Брукс (Уилсон, 62), Биллинг (Л. Кук, 46), Лерма (Гослинг, 75), Груневельд (Станислас, 62) — Кинг, Соланке
Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Ласселльс, Фернандес, Манкильо (Йедлин, 73) — Сен-Максимен (Лазаро, 62), Шелви, Бенталеб, Лонгстафф (Альмирон, 33) — Гейл (Кэролл, 62), Жоэлинтон (Хейден, 73)
Предупреждения: Келли, Аке