Англия

Английский хавбек покинул стан "красных дьяволов" на правах свободного агента.

Молодой полузащитник Анхель Гомес больше не является футболистом Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний англичанин решил не продлевать соглашение с "красными дьяволами", которое истекало 30 июня этого года, поэтому он покинул Олд Траффорд на правах свободного агента.

Отметим, что Гомес является воспитанником Манчестер Юнайтед. Всего в составе манкунианцев он провел десять поединков за первую команду, в трех из которых он выходил в стартовом составе.

Напомним, что ранее Оле-Гуннар Солскьяер назвал Анхеля Гомеса "лучшим юниором, который есть в Манчестер Юнайтед".