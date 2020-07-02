Англия

Менеджер отрицает интерес к вингеру.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что клуб заинтересован в приобретении крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо.

"Он решил уйти, зачем ему возвращаться?"

"Когда он решил переехать в Дортмунд, это не значит, что он собирается возвращаться. Это не имело бы никакого смысла. Он захотел уехать".

"Это часть процесса. Мы могли бы сохранить одних и тех же футболистов в течение 10 лет, но реальность иная, и мы должны заменить их новыми игроками", — сказал Гвардиола Sky Sports.

Ранее испанский специалист рассказал, чего не хватило его команде, чтобы достичь чемпионства.