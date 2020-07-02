Англия

"Шпорам" крайне сложно даются последние поединки до и после карантина.

В рамках 32-го тура АПЛ Тоттенхэм уступил Шеффилд Юнайтед (1:3).

Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо за последние девять игр во всех турнирах одержали лишь одну победу.

"Шпоры" дважды уступили РБ Лейпцигу, затем Челси, Вулверхэмптону, Норвичу (в серии пенальти в Кубке Англии), сыграли вничью с Бернли и Манчестер Юнайтед, но обыграли Вест Хэм.

Тоттенхэм находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ в 45 пунктами в активе.