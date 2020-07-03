Англия

Football.ua подводит итоги 32-го тура английской Премьер-лиги.

Борьба за место в зоне Лиги чемпионов обостряется, Манчестер Сити устроил Ливерпулю чемпионский коридор и другие события тура.

32-й тур:

Не так силен Арсенал, как слаб Норвич

То, что "канарейки" самая безнадежная команда этого сезона, понятно достаточно давно. И, своего рода, между собой встречались два разочарования сезона: аутсайдер на вылет, и аутсайдер на зону Лиги чемпионов.

Как стартовали "канониры" – об этом все прекрасно знают. Коллектив Микеля Артеты не выглядит грозной силой, о чем говорилось много раз, но давайте о Норвиче. Как команда, которая привезла в свои ворота чуть ли не три гола за одну игру, может на что-то рассчитывать в Премьер-лиге?

"Привоз" Тима Крула, аут у своих ворот, который завершился обрезкой, а Пьер-Эмерик Обамеянг не почувствовал должной борьбы защитника, когда забивал свой второй мяч в игре. Что и говорить о голе Седрика Суареша: "канониры" неудачно подали угловой, на мяче было сразу четыре (!!!) футболиста Норвича, которые не сумели выбить мяч должны образом. Если говорить об обороне, то коллектив Даниэля Фарке выглядел по уровню как клуб из Первой лиги Украины.

Вест Хэм сделал ценную подсказку Челси

Отрыв от Манчестер Юнайтед в пять очков, ранние переходы Хакима Зийеша и Тимо Вернера. На бумаге для лондноской команды все выглядит великолепно. Отличные шансы на попадание в Лигу чемпионов, добротное усиление и амбициозные планы на будущее, которые начали реализовываться уже сейчас. Но!

Матч против Вест Хэма показал все слабые места "синих". Огромные вопросы имеются к защитникам и лично к Кепе Аррисабалаге. Какие еще нужны доказательства, что 25-летний испанец – не уровень клуба, который хочет иметь приставку "топ"? По поводу Кепы уже было много разговоров, много критики. Лишний раз повторяться не будем, один простой итог – это провал. The Athletic как-то рассказывал инсайд, что Марина Грановская была уверена, что Тибо Куртуа останется в Челси, поэтому не спешила подписывать Алиссона. Ну а что случилось дальше, вы знаете…

И если по первому тайму могло возникнуть ощущение, что Андреас Кристенсен за карантин внезапно превратился в топ-защитника, то эти впечатления ложны. Датчанин провел на уровне 45 минут, после чего провалил игру. Это касается и Сезара Аспиликуэты, и Маркоса Алонсо и, в особенности, Антонио Рюдигера.

На бумаге немец – один из лучших центрбеков АПЛ и должен быть лидером команды. На деле – Тони не может выбить мяч в аут, а не на угловой, а также его обходит Андрей Ярмоленко как фишку, вколачивая победный гол.

Возможно, результат матча Вест Хэм – Челси не закономерный, но это познавательный урок для Фрэнка Лампарда и руководства "синих" – нужно в первую очередь смотреть не на Кая Хаверца, а в сторону обороны и голкипера. Иначе покупки Зиеша и Вернера не дадут должного эффекта.

Вест Хэм повысил свои шансы на сохранение прописки в АПЛ, а Ярмоленко – на место в основе. Можно лишь порадоваться за нашего соотечественника и надеяться, что травмы обойдут его стороной и он будет чаще появляться в стартовом составе "молотобойцев".

Тоттенхэм останется без Лиги чемпионов

И во многом, возможно, "благодаря" Жозе Моуриньо. Когда команда терпит неудачу – ну, всякое бывает. Без этого никак, бывают и взлеты, и падения. Самое главное – оставаться честным хотя бы с самим собой. Многие могут сказать, что Моуриньо – это тот тренер, который берет на себя всю критику, умышленно говорит абсурдные вещи, чтобы СМИ сосредотачивались на нем, а не на команде, но это далеко не так.

"Мы не можем умирать психологически из-за решений Майкла Оливера, который отвечал за VAR. Мы владели мячом во втором тайме, но у нас не было шансов изменить ход встречи"

"Я не могу сказать то, что думаю. Это больше не судья. Человек на поле теперь помощник судьи, лайнсмены – ассистенты помощника судьи. Судьей должен быть человек на поле. Мы движемся в очень плохом направлении для футбола", — сказал Моуриньо на послематчевой пресс-конференции.

Тоттенхэм за последние девять игр во всех турнирах победил лишь в одной игре. Что к Кейном и Сон Хын Мином, что без… Есть ли разница? Или кризисный Шеффилд Юнайтед после рестарта сезона – такой серьезный оппонент? В восьми из девяти игр победы Тоттенхэма отнимал судья и VAR?

С "клинками", безусловно, стоит считаться, но Моуриньо пора усвоить одну вещь – сейчас за него играет имя, а не тренерские заслуги. И если все продолжится в том же духе, а мы знаем, что португалец не любит меняться, следующей его остановкой в карьере будет либо чемпионат Португалии, либо Китай или Катар.

Нечемпионская игра, но чемпионский коридор

Можно говорить откровенно – Манчестер Сити просто разнес Ливерпуль. Но, собственно говоря, какая разница? Разве что игроки "горожан" получили психологическую уверенность и надежду, что вернуть титул в следующем сезоне будет не так сложно. "Красные" показали себя очень уязвимыми. Полностью провалил игру Джо Гомес, не повезло Салаху, Мане словно терял концентрацию в ключевых моментах.

Но какая, собственно говоря, разница? С турнирной точки зрения этот матч не несет никакой важности – первые две строчки будут за Ливерпулем и Манчестер Сити, а для "горожан" теперь есть амбиции показать себя в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Ливерпуль может со спокойной душой идти в отпуск, вот только наверняка Юрген Клопп захочет установить новые рекорды АПЛ, в частности, по набору очков за один сезон. Ныне рекордсменом является никто иной, как Манчестер Сити (100).

Одной строкой:

Лестер играет с огнем. После возобновления сезона "лисам" еще ни разу не удалось победить, а клуб также вылетел из Кубка Англии. Поражение против Эвертона делает ситуацию сложной: еще одна осечка может грозить тем, что коллектив Брендана Роджерса окажется за пределами топ-4 (правда, у Лестера лучше разница забитых и пропущенных, чем у Манчестер Юнайтед и Челси).

Бруну Фернандеш продолжает "тащить" МЮ. А вот подопечные Оле-Гуннара Солскьяера, наоборот, после приостановки выглядят убедительно. Во многом благодаря португальскому хавбеку, но это не так важно. "Красные дьяволы", если продолжат в том же духе, имеют все шансы обогнать и Челси, и Лестер.

Иногда деньги не решают все. Более 100 миллионов Астон Вилла потратила прошлым летом на трансферы, команду пополнили более 10 футболистов, но клуб идет в зоне вылета и очень высоки шансы, что следующий сезон "вилланы" начнут в Чемпионшипе. Возможно, тут вопросы не к главному тренеру Дину Смиту, а к руководству. Уже сейчас The Telegraph сообщает, что, если даже Астон Вилла сохранит прописку в элитном дивизионе, спортивного директора и скаутов ожидает "серьезный разговор".

Вулверхэмптон поборется за Лигу чемпионов. От "волков" мало кто ждет чуда, но коллектив Нуну Эшпириту Санту продолжает борьбу за главный еврокубковый турнир. И шансы достаточно неплохие – два пункта дистанция от идущего на четвертой строчке Челси.

Очередное поражение Борнмута. Если еще недавно Эдди Хау привлекал внимание клубов АПЛ, что находятся в турнирной таблице значительно выше (Тоттенхэм, Арсенал и Эвертон), то сейчас 42-летнего специалиста, предположим, можно было бы уволить в надежде, что новый наставник даст "взбучку", в результате чего появится эмоциональный подъем и улучшатся результаты. Но вряд ли Борнмут пойдет на такой шаг.

33-й тур:

Александр Савельев, Football.ua