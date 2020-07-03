Англия

Подопечные Пепа Гвардиолы без проблем разобрались с коллективом Юргена Клоппа.

Манчестер Сити уничтожил Ливерпуль в ничего не значащем поединке.

"Красные" уже отпраздновали чемпионство, а Сити с комфортным отрывом идет на второй строчке в чемпионате Англии.

Обзор матча:

Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0

Голы: де Брюйне, 25 (пен.), Стерлинг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Канселу, 73), Гарсия, Ляпорт (Отаменди, 78), Менди — Родри, Гюндоган — Фоден, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва, 79) — Габриэль Жезус (Марез, 58).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 62), Мане (Минамино, 84).

Предупреждения: Менди, Уокер — Гомес.