Англия

Форвард рассказал о прогрессе внутри команды.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало поведал о своей работе внутри команды, заявил о значительном прогрессе в игре.

"Я думаю, что теперь у меня больше опыта, и я контролирую свою игру немного больше, чем когда я был в Уотфорде".

"Я думаю, что теперь я даже сильнее, чем был тогда, и теперь у меня есть больше способностей, плюс у меня есть опыт, чтобы делать то, что нужно на поле, чтобы забивать голы и помогать команде. Я чувствую, что улучшилась с тех пор".

"Вы должны сохранять менталитет таким же, усердно работать и рисковать, когда успех придет. Даже если вы не забили гол, вы можете оказать помощь и работать для команды. Это самое главное, потому что это командная игра", — сказал Игало MUTV.

Ранее полузащитник Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал о важности борьбы команды за зону Лиги чемпионов.