Англия

Главный тренер "канониров" считает, что клубу стоит подписать несколько новичков.

Арсенал будет работать на трансферном рынке в ближайшее окно, заверил менеджер клуба Микель Артета.

"Я знаю, в какой ситуации оказался клуб, понимаю контекст, в котором мы сейчас живет. Но клуб знает мой план", — заявил Артета Sky Sports.

"В январе мы были в ситуации, когда нужно было закрыть несколько дыр, придать составу стабильности. Сейчас пришло время сделать еще один шаг вперед. Нужно улучшить состав и игроков, которых мы имеем".

"Канониры" уже продлили контракты с Букайо Сака и Давидом Луисом, а также выкупили у Фламенго защитника Пабло Мари.

Также клуб ведет переговоры о продлении договора с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом. Габонец запросил зарплату в 250 тысяч фунтов за неделю.