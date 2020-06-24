Англия

Лондонский клуб продлил соглашения с защитниками.

Арсенал продлил сотрудничество с защитниками Давидом Луисом, Пабло Мари и Седриком Суарешом, сообщает официальный сайт клуба.

Давид Луис принял решение продлить соглашение с "канонирами" на один сезон. Права на Мари и Суареша лондонский клуб выкупил соответственно у Фламенго и Саутгемптона, подписав с ними долгосрочные контракты.

"Очень рад, что все эти игроки останутся в команде. Они входят в наши с Микелем Артетой долгосрочные планы. Они вносят в состав правильный баланс", – прокомментировал заключение сделок технический директор Эду.

Ранее сообщалось, что Арсенал также заинтересован в продлении контракта с Букайо Сака и Пьером-Эмериком Обамеянгом.