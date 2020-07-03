Англия

Габонский форвард намерен продлить контракт с "канонирами" на три года.

Арсенал не скрывает своего желание продлить контракт со своим ключевым нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, который рассчитан до лета 2021 года.

Как сообщает журналист ESPN Джеймс Олли, 31-летний габонец готов остаться в Северном Лондоне и выдвинул свои минимальные условия "канонирам".

Утверждается, что звездный футболист готов поставить подпись под новым соглашением, если клуб предоставит ему контракт на три года с недельной зарплатой в размере 250 тысяч фунтов.

Стоит отметить, что самым высокооплачиваемым футболистом Арсенала является полузащитник Месут Озил, который в последнее время даже не попадает в стартовый состав. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю.