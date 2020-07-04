Англия

Французский полузащитник передумал уходить из клуба.

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба может продлить контракт – он хочет остаться в клубе, сообщает ESPN. Раньше он порывался покинуть Олд Траффорд, но теперь его настроение изменилось, частично из-за хороших отношений с главным тренером команды Оле-Гуннаром Солскьяером.

Контракт Поля, который вернулся в Юнайтед в 2016 году за 89,3 млн фунтов, действителен до лета 2021 года. "Красные дьяволы" имеют право продлить договор на еще один сезон.

До коронавирусной паузы Погба провел только семь матчей в Премьер-лиге из-за травмы лодыжки, но теперь он восстановился и снова является важным игроком МЮ.

Юнайтед не проигрывает уже 15 матчей, и один из лидеров раздевалки Погба считает, что Солскьяер находится в процессе создания действительно сильной команды.

Манкунианцы идут на пятом месте в Премьер-лиге, отставая на три очка от занимающего третье место Лестера. Сегодня, 4 июля, МЮ проведет домашний матч против Борнмута.