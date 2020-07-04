Бруну Фернандеша признали лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Подобная награда стала для него третьей кряду после трансфера в стан манкунианцев.

Португальский полузащитник провел 13 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, отметившись шестью голами и четырьмя ассистами. 

Напомним, что Бруну Фернандеш также претендует на титул лучшего игрока АПЛ в июне.