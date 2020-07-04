Англия

Португальский полузащитник продолжает показывать высочайший уровень.

Бруну Фернандеша признали лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам минувшего месяца, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Подобная награда стала для него третьей кряду после трансфера в стан манкунианцев.

Португальский полузащитник провел 13 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, отметившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Напомним, что Бруну Фернандеш также претендует на титул лучшего игрока АПЛ в июне.