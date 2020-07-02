Англия

Португальский тренер дорожит аргентинским полузащитником.

В минувшее зимнее трансферное окно Бруну Фернндеш перешел в Манчестер Юнайтед, однако ранее его сватали в Тоттенхэм.

Жозе Моуриньо заявил, что не променял бы Джовнни Ло Чельсо на соотечественника, несмотря на успешный старт Бруну в АПЛ.

"Тоттенхэм мог подписать Фернандеша? Я ничего об этом не знаю. И о том, был ли Джовани Ло Чельсо игроком, пришедшим в стан "шпор" вместо Бруну. Я бы не стал менять Джовани Ло Чельсо на любого футболиста", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Напомним, что Тоттенхэм выкупил аргентинского полузащитника у Бетиса минувшей зимой.