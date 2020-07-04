Подопечные Брендана Роджерса добыли важную победу с турнирной точки зрения, а также первую с того момента, как возобновился сезон в АПЛ. 

Лестер - Кристал Пэлас 3:0 
Голы: Ихеаначо, 49, Варди, 77, 90+4 

Лестер: Шмайхель, Эванс, Чилвелл (Беннетт, 46), Сеюнджю, Джастин, Тилеманс (Чаудхери, 89), Ндиди, Олбрайтон (Фукс, 75), Перес (Барнс, 75), Ихеаначо (Прат, 64), Варди

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Кэхилл, Сако, Ридевалд (Куяте, 60), Миливоевич, Макартур (Маккарти, 69), Заа, ван Анхольт (Митчелл, 83), Бентеке (Таунсенд, 82), Айю

Предупреждения: Чилвелл, Олбрайтон, Макартур. 