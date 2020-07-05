Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, анонсирует матч 33-го тура чемпионата Англии между "красными" и "вилланами".

Подопечные Юргена Клоппа на своем поле примут коллектив Дина Смита.

Ливерпуль – Астон Вилла

5 июля, 18:30, стадион Энфилд, Ливерпуль. Арбитр встречи – Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В прошлом туре Ливерпуль потерпел крупное поражение от Манчестер Сити, находясь уже в статусе чемпиона Англии. Даже при условии, что "Ливерпуль выпил достаточно пива", как сказал Пеп Гвардиола, результат не самый лучший – проигрывать так "горожанам" не очень хорошо. Тем не менее, это все мелочи, а мерсисайдский клуб будет доигрывать сезон, давая шанс молодежке и в надежде побить как можно больше рекордов.

Что касается Астон Виллы, то подопечные Дина Смита продолжают бороться за сохранение прописки в АПЛ. Шансы есть, а всего один пункт отделяет от спасительного 17-го места. Но если "виллане" не улучшат свою игру, говорить об этом будет бессмысленно. Норвич – уже давно явный аутсайдер, а вот по игре на место второго "неудачника" сезона метит Борнмут. Главным конкурентом Астон Виллы сейчас видится Уотфорд.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Ливерпуля (2:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Шакири, Матип – Хитон, Уэсли, Энгельс, Таргет

Под вопросом: Ловрен – Гильберт, Лансбери.

Интересные факты:

В последних 23 домашних встречах Ливерпуль исключительно побеждает в рамках АПЛ.

"Красные" забивают как минимум два гола в последних шести домашних играх в Премьер-лиге.

Астон Вилла не может победить в последних восьми матчах в чемпионате Англии.