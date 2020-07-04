Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Манчестер Юнайтед — Борнмут, Getty Images
04 июля 2020, 22:59
В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Борнмут и добыл уверенную победу со счетом 5:2.
Команды продемонстрировали результативный футбол, однако больше голов удалось забить именно подопечным Оле-Гуннара Солскьяера.
Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Борнмут:
Манчестер Юнайтед — Борнмут 5:2
Голы: Гринвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Мартиаль, 45+2, Фернандеш, 59 — Станислас, 15, Кинг, 50 (с пенальти)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф (Байи, 46), Магуайр, Шоу — Матич (Фред, 67), Погба — Гринвуд (Джеймс, 75), Бруну Фернандеш, Рашфорд (Игало, 80) — Мартиаль (Мата, 80)
Борнмут: Рамздейл — Смит (Стейси, 77), Келли, Аке, Рико — Брукс, Л. Кук (Уилсон, 67), Лерма, Станислас (Гослинг, 66) — Кинг, Соланке (Биллинг, 66)
Предупреждение: Лерма