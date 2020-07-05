Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
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05 июля 2020, 07:48
В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Челси без проблем разобрался с Уотфордом, забив три безответных гола.
Таким образом, лондонцы вернули себе четвертую строчку, а "шершни" остаются на 17-й позиции.
Челси – Уотфорд 3:0
Голы: Жиру, 28, Виллиан, 43 (с пенальти), Баркли, 90+2
Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76)
Уотфорд: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64)
Предупреждения: Капу, Мариаппа.